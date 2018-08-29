Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира

У египтянина накопились претензии к Федерации футбола Египта.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о трудностях пребывания национальной команды в Грозном во время чемпионата мира-2018. Слова нападающего приводит The Guardian.

У египтянина накопились претензии к Федерации футбола Египта. «Я просил большей защиты для всех игроков команды, не только для себя. Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ-2018», — отметил нападающий.

«Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», — продолжил 26-летний Салах.

В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что египетский нападающий пообещал ему вернуться в республику. По словам Кадырова, Салах остался доволен пребыванием в Грозном.

26 июня сообщалось, что египетские депутаты выступили с предположением, что неудача команды на турнире связана с несоблюдением в Грозном спортивного режима. В частности, чиновники обратили внимание на ужин, во время которого Кадыров удостоил Салаха звания почетного гражданина Чечни. Кадыров в свою очередь заявил, что в его адрес замечания отсутствуют, и назвал информацию «сплетнями врагов».

Сборная Египта на мундиале выступала в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Египтяне не набрали ни одного очка, потерпев поражение в каждом из трех матчей.

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