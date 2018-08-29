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В ВКО и Алматинской области объявлено штормовое предупреждение

Возможны подъемы уровней воды.

Фото : alau.kz29 августа 2018, 15:04

В ВКО и Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"30 августа на горных реках Алматинской, Восточно-Казахстанской областей в связи с прогнозом дождей, местами сильных (в Алматинской области в горах), возможны подъемы уровней воды", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, когда осень наступит в Казахстане.


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