В ВКО и Алматинской области объявлено штормовое предупреждение
Возможны подъемы уровней воды.
Фото : alau.kz29 августа 2018, 15:04
В ВКО и Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"30 августа на горных реках Алматинской, Восточно-Казахстанской областей в связи с прогнозом дождей, местами сильных (в Алматинской области в горах), возможны подъемы уровней воды", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, когда осень наступит в Казахстане.
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