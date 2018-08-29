Полицейские Алматы помогли собрать в школу детей из 150 малоимущих семей

После сбора необходимой информации при активном содействии акиматов районов сформированы рюкзаки со школьными принадлежностями.

Детям из 150 алматинских малообеспеченных семей полицейские помогли подготовиться к школе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Полицейские Алматы поддержали республиканскую акцию «Дорога в школу», проводимую традиционно в канун нового учебного года. Ее цель - охватить учащихся и оказать помощь родителям из числа малообеспеченных и многодетных семей.

«Инспекторами нашего подразделения УВД восьми районов Алматы заблаговременно проводились квартирные, частные жилые обходы малообеспеченных семей. После сбора необходимой информации при активном содействии акиматов районов сформированы рюкзаки со школьными принадлежностями. Подарки детишкам были вручены адресно. Всего было охвачено более 150 малообеспеченных и многодетных семей. Это как раз тот момент, когда общество демонстрирует единую силу добра и милосердия. Речь идет не только о моих коллегах, сотрудниках акимата и других госорганов, а сообщается о том, что такие акции может проводить каждый, и вне зависимости от повода», - подытожила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

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