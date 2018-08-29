Маккейн в прощальном обращении раскритиковал политику Трампа‍

Трамп и Маккейн — оба республиканцы, однако всегда были политическими оппонентами и не скрывали взаимной антипатии.

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу, сделал последнее обращение к гражданам США, в котором, предположительно, раскритиковал Дональда Трампа. Словами политика поделился NBC.

Сенатор заявил, что величие страны ослабляется, когда она пытается спрятаться за стенами вместо того, чтобы обрушить их. Политик, возможно, имел в виду строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами, не указывая при этом имя американского лидера, пишет РИА Новости.

Кроме того, в своем сообщении Маккейн благодарит американцев "за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике".

"Я старался служить нашей стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит", — написал политик.

Также парламентарий утверждает, что США "более, чем кто-либо другой за всю историю, помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты".

"Мы граждане величайшей в мире страны, нации идеалов. Мы благословенны и несем благословение человечеству, когда отстаиваем наши идеалы у нас и на всей планете", — заявил он.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга, диагностированного около года назад. Его похороны пройдут второго сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Ранее стало известно, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Трамп и Маккейн — оба республиканцы, однако всегда были политическими оппонентами и не скрывали взаимной антипатии.

Сенатор многократно критиковал президента за проводимую им политику. В частности, он выступал ярым противником "мягких" отношений с Москвой. Недавно Маккейн назвал ошибкой встречу американского лидера с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп, в свою очередь, не очень высоко ценил военные заслуги своего соратника по партии. Ему принадлежит фраза: "Маккейн герой, потому что он был в плену? Предпочитаю тех, кто не попадал в плен".

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