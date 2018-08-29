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41 секс-притон выявили только в одном районе Алматы с начала года

С начала текущего года на проспекте Сейфуллина всего выявлено 391 правонарушение, допущенное девушками легкого поведения.

Фото : ДВД Алматы29 августа 2018, 15:17

В Турксибском районе Алматы с начала года выявлен 41 секс-притон, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ходе поквартирного обхода, осуществляемого ежедневно, с начала года сотрудниками местной полиции УВД в жилом секторе выявлен 41 факт организации притонов для занятия проституцией. По всем эпизодам административные материалы для принятия решений направлены суд.

«На территории Турксибского района города Алматы ежедневно в круглосуточном режиме выставлены наряды из числа участковых инспекторов полиции, сотрудников дорожно-патрульной полиции, для недопущения фактов вовлечения в занятие проституцией и предоставления интимных услуг. В рамках этой работы определены точки отстоя, поставлены задачи по профилактике, а также противодействию проституции в городе. С начала текущего года сотрудниками УВД Турксибского района на проспекте Сейфуллина всего выявлено 391 правонарушение, допущенное девушками легкого поведения», - сообщил начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

В полиции напомнили, что вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, вовлечение в занятие проституцией, организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество, предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет уголовную и административную ответственности.


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