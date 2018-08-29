Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет

Также предлагается на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

Президент России Владимир Путин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, для мужчин - до 65 лет, пишет ТАСС.

Президент также предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. "Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х", - сказал глава государства в телеобращении.

Повышение пенсионного возраста не коснется работников вредных производств, а также коренных народов севера, отметил глава государства.

Путин также предложил ввести повышенные пенсии за выслугу свыше 30 лет работы на селе.

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