Беременная женщина пострадала в ДТП с КамАЗом в Алматы

В больницу также забрали водителя легкового автомобиля и ребенка.

В Алматы произошло ДТП с участием КамАЗа и Geely, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась в районе пересечения улиц Толе би и Кастеева. Грузовой автомобиль выезжал с Кастеева и поворачивал направо, в сторону Восточной объездной автодороги (ВОАД). По всей вероятности, водитель КамАЗа не рассчитал скорость ехавшей Geely и выехал на Толе би. Водитель Geely начал тормозить, но безуспешно. Тормозной путь составил более 20 метров.

При столкновении пострадали трое из легкового автомобиля - водитель, беременная женщина, а также ребенок. Бригада медиков забрала всех троих пострадавших.

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