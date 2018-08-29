Путин раскрыл главную цель пенсионной реформы

Путин подчеркнул, что предложенные правительством изменения позволят обеспечить устойчивый рост доходов пенсионеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель изменений пенсионной системы заключается в сохранении ее устойчивости. Текст обращения президента к нации опубликован на сайте Кремля в среду, 29 августа.

«Основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — сказал он в ходе телеобращения.

Путин подчеркнул, что предложенные правительством изменения позволят обеспечить устойчивый рост доходов пенсионеров. «Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей», — уточнил российский лидер.

Глава государства признался, что много лет недоверчиво относился к любым инициативам по реформированию пенсионной системы, однако в ходе тщательного анализа пришел к выводу, «что тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», — подчеркнул президент.

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