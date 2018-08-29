Плитку перед Дворцом Республики в Алматы полностью переложат по указу акима

Так не пойдет. Перекладывайте все обратно - Байбек.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда глава мегаполиса указал подрядным организациям на низкие темпы и неудовлетворительное качество выполняемых работ при реконструкции площади Абая, передает zakon.kz со ссылкой акимат Алматы.

В ходе рабочего объезда он поручил Управлению строительства города в десятидневный срок обеспечить исправление всех выявленных недочетов при укладке тротуарной плитки на площади Абая перед Дворцом Республики. Кроме того, необходимо усилить соответствующий контроль над качеством проводимых работ на всех строительных участках в городе.

«Сегодня при реконструкции только исторического центра города создано около трех тысяч рабочих мест, проделан большой объем работы. Понятно, что в сжатые сроки, но то, как сегодня выложили плитку перед Дворцом Республики, так не пойдет. Перекладывайте все обратно», - сказал Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что ранее были оштрафованы еще несколько подрядчиков. Комиссия городского акимата проверила ход строительных работ по благоустройству улиц и сделала ряд серьезных замечаний в адрес подрядных организаций.

В свою очередь задействованные в реконструкции городских проспектов руководители подрядных организаций на выездном совещании с акимом города заверили, что основные работы будут завершены до конца месяца с обеспечением соответствующего качества работ.

«На площади Абая мы работали в три смены, даже ночью. Завершили всю черновую работу. Во Дворце Республики постоянно проводятся различные мероприятия, поэтому мы старались быстрее вывести технику и освободить проходы, убрать всю эту грязь и вывезти мусор. Признаюсь, что торопились, и из-за этого гранитная плитка была уложена неровно. Сейчас мы все это аккуратно переложим без каких-либо особых неудобств для горожан. В ближайшее время запустим фонтаны, в том числе сухой. Все выявленные недочеты мы устраним и будем в рамках гарантии следить», - отметил директор компании «ТРИА ХОЛДИНГ» Михаил Чикаев.

В рамках реконструкции городских проспектов предусмотрено расширение пешеходных зон, посадка зеленых насаждений для создания затененных пространств и строительство новых фонтанов. Производятся укладка брусчатки, замена опор освещения, устройство поливочной системы, обновление входных групп и фасадов зданий.

По итогам вневедомственной строительной экспертизы, комиссионных выездов, упрощения решений с учетом мнения общественности, процедур государственных закупок по выбору подрядных организаций и использования отечественных материалов было сэкономлено порядка 40% от изначальной стоимости проектов, рассказал руководитель Управления строительства города Алматы Нурбол Нурсагатов. Стоимость проектов была снижена с 30,2 до 18,4 млрд. тенге.

Он добавил, что все подрядчики несут гарантийные обязательства по качеству работ в течение двух лет. К примеру, на реконструированной в прошлом году улице Жибек жолы ТОО «Атрикс-Строй» за свой счет исправляет все недочеты, вызванные просадкой грунта либо браком в плитке.

По его словам, в текущем году в конкурсе на реконструкцию городских проспектов по каждому участку претендовало от 6 до 8 компаний. При этом подрядные организации сами выбирают поставщика материалов с условием, что это будет отечественный производитель. Непосредственно во время строительства с каждой партии берутся образцы на экспертизу, исследуется состав материалов.

«Конечно, есть вопросы к качеству отечественных материалов, но мы надеемся, что благодаря увеличивающемуся спросу, оно будет с каждым годом повышаться. Основная масса или 92% гранитных изделий и тротуарная плитка приобретены на предприятиях «Казахгранита» Жамбылской области, «Конкрит», «Адеми кала», «Юформ» (Алматы), «Костанай МБИ» (Костанайская область), «Казахмайнинг» (Жамбылская область), «Эзмир» (Алматинская область), обладающих соответствующими сертификатами качества. Был закуплен весь имеющийся на предприятиях объем, остаток в размере 8% пришелся на зарубежных производителей. Сегодня все основные строительные работы близятся к завершению, а уже в октябре мы посадим деревья», - отметил Нурбол Нурсагатов.

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