Михаил Кукушкин пробился во второй круг US OPEN
Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.
Фото : Федерация Тенниса Казахстана29 августа 2018, 15:52
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US OPEN), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию Тенниса Казахстана.
В матче первого круга казахстанец переиграл теннисиста из США Ноя Рубина со счетом 6:3,6:1,4:6,7:6(3). В следующем круге турнира казахстанец сыграет с Хуеном Чон из Южной Кореи.
Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира. Мужской финал состоится в воскресенье, 9 сентября.
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