Михаил Кукушкин пробился во второй круг US OPEN

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль.

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US OPEN), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию Тенниса Казахстана.

В матче первого круга казахстанец переиграл теннисиста из США Ноя Рубина со счетом 6:3,6:1,4:6,7:6(3). В следующем круге турнира казахстанец сыграет с Хуеном Чон из Южной Кореи.

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира. Мужской финал состоится в воскресенье, 9 сентября.

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