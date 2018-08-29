Новая система аттестации: 36 тысяч учителей из 60 прошли ее успешно

Новая система предусматривает повышение зарплаты от 30% до 50%.

В Казахстане новую систему аттестации педагогов прошли более 60 тысяч учителей, из них более 36 тысяч прошли ее успешно, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к началу нового 2018-2019 учебного года.

Новая система предусматривает повышение зарплаты от 30% до 50%. В текущем году за счет республиканского бюджета свыше 110 тысяч учителей проходят курсы повышения квалификации.

Свыше 8 тысяч учителей-предметников проходят языковые курсы в целях преподавания отдельных предметов на английском языке, в том числе 5 тысяч учителей начнут преподавать в этом учебном году.

Помимо этого, с 1 сентября этого года подушевое финансирование внедряется в 79 государственных и 8 частных школах Астаны. С сентября 2019 года к этой системе финансирования также перейдут 192 государственных школ Алматы, 127 школ Шымкента.

С сентября 2020 года полномасштабное внедрение подушевого финансирования начнется во всех городских школах республики.

Внедрение подушевого финансирования предполагает выделение определенного количества бюджетных средств, исходя из количества учащихся в каждой школе. Чем больше контингент учащихся, тем больше объем выделяемых средств. На передний план выйдут дети, их интересы и права в получении качественного, гарантированного государством образования.

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