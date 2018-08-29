День культуры финно-угорских народов отметили в Бурлинском районе ЗКО

Финно-угорское ЭКО "Ялгат" отмечает вторую годовщину со дня создания.

С созданием этнокультурного объединения "Ялгат" праздничный календарь районного Дома дружбы пополнился еще одним праздником — День культуры финно-угорских народов, сообщают "Бурлинские Вести".

По этому случаю в стенах Дома дружбы прошло праздничное мероприятие, собравшее представителей практически всех этнокультурных объединений района. Также в этом году финно-угорское ЭКО "Ялгат" отмечает вторую годовщину со дня создания.

Вначале присутствующим был предложен к просмотру видеоролик с презентации объединения, которая прошла в селе Жарсуат, где проживает самая многочисленная часть мордовской диаспоры, относящейся к финно-угорским народам.

Подробнее предысторию создания этого ЭКО рассказал сам председатель, в прошлом ветеран органов правопорядка, Владимир Будник. Он выразил благодарность руководству Дома Дружбы в лице З.Менешевой за возможность, предоставленную малочисленным народностям вспомнить свою культуру и традиции. Владимир Ильич вспомнил, насколько масштабная работа была проведена, чтобы собрать представителей народностей финно-угорской группы в одно объединение – "Ялгат". Некоторые, как и он сам лично, уже в зрелом возрасте узнали свои исконные корни. В. Будник отметил роль своей супруги в становлении объединения финно-угорских народов, а также выступил гидом по выставке ее работ – картин, вышитых вручную, с прекрасными видами храмов и природы нашего края.

С поздравлениями и пожеланиями выступили председатель совета согласия Б.Окаева, а также представители этно-культурных объединений района.

Концертная программа была подготовлена работниками Дома дружбы при участии детского танцевального коллектива "Жұлдыздар" из Жарсуата. Также выступила участница фестиваля, прошедшего в Астане в дни празднования юбилея столицы, Анель Ахметова.

Мария Пирог.

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