Есть чем гордиться: как отметили День Конституции в самом молодом районе Алматы

Народные гуляния и праздничный концерт прошли в Наурызбайском районе Алматы.

Сегодня в Наурызбайском районе Алматы прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Праздничные мероприятия прошли на площади перед зданием районного акимата. Даже по приблизительным подсчетам в них приняли участие не менее двух тысяч алматинцев. И никто из них не был разочарован, так как каждому нашлось зрелище и занятие по вкусу.

Праздничная программа включала концерт с участием творческих коллективов района и звезд казахстанской эстрады, показ военного дефиле, выступление военного оркестра и оркестра военно-инженерного института радиоэлектроники.

В торжественной обстановке были вручены удостоверения личности молодым людям, достигшим 16-летнего возраста, а наиболее отличившиеся на своем профессиональном поприще жители района получили из рук райакима почетные грамоты.

Здесь же были организованы спортивные соревнования среди дворовых клубов района, а гости мероприятия могли принять участие в различных национальных играх, перетягивании каната, прикупить что-то на проводимой здесь ярмарке ремесленников, или просто насладиться вкусным пловом и шашлыком. Но и, конечно, всем было интересно услышать о достижениях своего молодого, но стремительно развивающегося района.

Как сообщил в своем выступлении аким Наурызбайского района Санжар Тогай, сам район был образован в июле 2014 года и на его развитие было выделено из бюджета более 61 млрд тенге. За 4 прошедших года налоговые поступления выросли в 18 раз (6,5 млрд тенге), инвестиции в 4 раза (31 млрд тенге), товарооборот в 18 раз, количество действующих субъектов МСБ в 7 раз.

«Обеспечено газоснабжением 95% населения района. Построено 203 километра водопроводных и канализационных сетей. Завершено строительство электрической подстанции Акжар. Заменены 23 километра и установлены 167 опор линии электропередач. Асфальтировано 220 улиц (155,3 км) или 63% района. Построено 55 километров наружного освещения или 25% всех улиц. Также построено 58% тротуаров (или 30%), 37 километров новых арычных сетей», - сообщил аким.

Также, по его словам, реконструировано 3 мостовых перехода через реки Аксай и Каргала. Вдоль русла реки Каргала сформирован новый центр досуга для жителей района, открыты 4 парка и сквера. Кроме того, проведен ремонт всех 3 подземных переходов, установлены 92 новые автобусные остановки. Введено 5 новых и продлено еще 4 автобусных маршрута.

«Построен новый акимат, РУВД, 2 школы и 4 поликлиники, новая станция скорой медицинской помощи. Также здесь открыт административный центр, в котором располагаются юстиция, суд, прокуратура, налоговая служба, Казпочта, банки, ЦОН и Центр по выплате пенсий. Открыто 57 частных детских садов на 2 тысячи мест, завершено строительство нового государственного детского сада на 320 мест. Также сейчас строится школа на 1200 мест, пожарное депо и 8 участковых пунктов полиции. Кроме того, планируется строительство 9 детских садов, в рамках программы «7-20-25» планируется построить 5 многоквартирных жилых комплексов», - добавил С. Тогай.

В общем, жителям Наурызбайского района есть чем гордиться, и, наверное, именно это сплотило их в этот день, заставив, несмотря на портящуюся погоду, принять участие в праздничных мероприятиях.

«Сегодня жители Наурызбайского района пришли отметить свой родной праздник День Конституции. И они все пришли с одним большим желанием увидеть, как жизнь района меняется в лучшую сторону. Наурызбайский район это особый район города и мы довольны тем, что делается вокруг нас. Мне уже 80 лет и я живу здесь с 1950 года. Моя молодость и трудовая деятельность прошла здесь. Сегодня мы видим, что наш район добился больших успехов и мы рады этому. Наши люди могут гордиться нашим районом, и это великое достижение нашей Конституции. Мы поздравляем с этим великим праздником не только жителей нашего района, но и граждан всего Казахстана и желаем им всяческих успехов в личной жизни и в труде», - отметил председатель Совета ветеранов Наурызбайского района Мадиет Каркенов.

Владимир Демидов

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