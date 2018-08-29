В Бурлинском районе ЗКО обсудили развитие экстремальных видов спорта

Не только у детей проблемы с тем, где заниматься спортом, но и у спортсменов-любителей кому за 60 лет.

В Аксае на стадионе "Карачаганак" прошла неформальная встреча акима района С.Алиева с учащимися и молодежью по вопросам развития экстремального велоспорта, скейтбординга, картинга, авиамоделирования и робототехники, пишут "Бурлинские Вести".

В ходе встречи и обмена вопросами-ответами была озвучена информация о предстоящем строительстве Дворца спорта, территория для которого уже определена за зданием ЦОН. Кроме того, по городу будет установлено 10 дополнительных спортивных площадок для минифутбола, баскетбола и других видов спорта. Наибольшее обсуждение вызвало возможное переустройство старейшего стадиона "Карачаганак" и превращения его в достойный спортивный объект. Санжар Жуматаевич предложил родителям и детям подготовить предложения с вариантами площадок для скейтборда, а также эскиз-проекты со своим видением того, каким должен быть новый стадион, чтобы здесь было комфортно всем: и тем, кто привык здесь бегать и играть в футбол, и тем, кто мог бы здесь заниматься экстремальными видами спорта.

Неожиданным открытием стало то, что в Аксае действует секция автомодельного спорта. Возглавляет ее Хамид Латыпов. Под его руководством занимаются 17 ребят. Занятия проходят в арендуемом помещении, начальную базу для занятий: машинки и необходимые инструменты Хамид закупил за свой счет. Уже есть и результаты: его воспитанники заняли 3 место в квалификации "Открытые гонки" на чемпионате Европы в г. Тольятти. Желающих заниматься данным видом спорта много, но условия и ограниченность материальной базы не позволяют охватить большое количество детей и подростков. Сейчас секция Х.Латыпова существует на чистом энтузиазме самого руководителя, ребят и родителей, которые поддерживают такое неожиданное увлечение своих чад. Санжар Жуматаевич отметил, что в советское время такие кружки авто и авиамоделирования были доступными для всех детей. Он обещал оказать поддержку в пополнении материальной базы и содействие в дальнейшем развитии данного спортивного вида. Руководитель отдела физкультуры и спорта Армат Исанов подчеркнул, что начинания таких тренеров могли быть известны и успешнее, если бы они обращались в районный отдел спорта, где многие вопросы можно решить совместными усилиями.

На этой встрече выяснилось, что не только у детей проблемы с тем, где заниматься спортом, но и у спортсменов-любителей кому за 60 лет. От их лица выступил Есенгельды Дарханов, который также внес свои предложения по благоустройству стадиона "Карачаганак".

Глава района ответил на все другие вопросы собравшихся, касаемо ремонта дорог, вывоза мусора, работы общественного транспорта. Но особенно актуальным остаётся тема отмены бесплатного питания в школах района. Акимом района были озвучены результаты независимого опроса, проведенного среди учащихся 7-10 классов Аксая, согласно которым 80% ребят указали, что многие из них вообще не посещают школьную столовую. Что касается темы общественного транспорта, то Санжар Жуматаевич поделился планами по поводу того, что в будущем будет бесплатный проезд для детей во время учебного года.

Мария Пирог.

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