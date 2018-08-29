Двух угонщиков поймали в Алматы за сутки благодаря камерам ЦОУ

Всего с помощью 156 камер ЦОУ, установленных в общественных местах, раскрыто 12 преступлений и свыше 8 тысяч административных правонарушений.

В Алматы благодаря камерам Центра оперативного управления задержали двух угонщиков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В первом случае объектом преступного посягательства стала автомашина марки Mitsubishi, оставленная на пересечении улиц Байзакова и Макатаева. Как выяснилось, владелец ушел ненадолго и забыл закрыть машину.

«После того, как сигнал об угоне поступил на пульт «102», параллельно с дорожно-патрульными полицейскими к поисковым мероприятиям подключились операторы видеонаблюдения нашего подразделения. Машину камеры зафиксировали неподалеку. По маршруту его движения инспектор ориентировал ближайшие экипажи и вскоре 33-летний угонщик из Талгара, Алматинской области, был задержан. По идентичному сценарию был отработан механизм использования систем видеонаблюдения при раскрытии «по горячим следам» угона автомашины марки Toyota Land Cruiser, произошедшего несколькими часами позже в частном секторе. Ближе к пяти утра внедорожник был замечен нашим инспектором на пересечении улиц Баянаульская и Жангильдина. По подозрению в совершении данного преступления сотрудники криминальной полиции задержали 37-летнего местного жителя», - сообщил начальник Центра оперативного Управления ДВД города Алматы полковник полиции Андрей Квашини.

Спикер также отметил, что всего с помощью 156 камер ЦОУ, установленных в общественных местах, раскрыто 12 преступлений и свыше 8 тысяч административных правонарушений.

Пресс-служба ДВД города Алматы

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