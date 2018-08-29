В Астане прошла акция «Народный юрист»

Мы расширяем спектр вопросов - Скаков.

Очередная социальная акция «Народный юрист» прошла накануне в Астане. Порядка 3-х часов 25 юристов бесплатно консультировали жителей столицы в ресторане «Da Vinci». За это время они сумели принять более 300 человек по 24 основным направлениям законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди направлений: уголовное право; корпоративные, налоговые и таможенные сборы; банковское право и банкротство; строительство; слияния и поглощения; недропользование; транспорт; исполнительное право; семейное и налоговое право; налоговый аудит; государственные закупки; ювенальное право; досудебное урегулирование споров; гражданские споры; энергетика; антимонопольное законодательство; деятельность газосетевых компаний и т.д.

По словам одного из организаторов юриста Ануарбека Скакова, с каждым годом количество людей, желающих получить юридическую консультацию становится больше.

«Мы расширяем спектр вопросов. Если раньше было семейное, жилищное право. То сейчас у нас есть специалисты в области предпринимательского права, по вопросам образования среднего и послевузовского, грантов, кредитов и так далее», - сказал он.

Больше становится и юристов, желающих принять участие в акции. В этом году, организаторы даже не смогли принять всех желающих. Пришлось ограничиться 25-ю консультантами из 40.

«Юристы приходят, потому что хотят помочь людям. Помощь, которую мы тут оказываем, она не персонализирована, это помощь от всего юридического сообщества. По некоторым делам (гражданское право, земельные отношения, вопросы ЖКХ – от авт.) консультируют сразу несколько юристов, это самые распространенные вопросы. А есть юристы по миграционным вопросам, банковским спорам», - продолжил Скаков.

Банковское право, в ходе акции пользовалось популярностью. Причина – массовые споры граждан с банками по незаконно начисленным комиссиям за обслуживание займов.

«В этом году, идут массовые судебные споры, люди отменяют комиссии, взыскивают эти деньги с финансовых институтов и многие хотят знать, как защитить свои права», - прокомментировал юрист.

Несмотря на то, что большей популярностью продолжают пользоваться вопросы гражданско-правого характера. Людей стали интересовать вопросы взаимодействия с иностранными компаниями.

«Сегодня пришло 5 человек, в основном это лица с юридических организаций, у которых представители не резиденты РК, руководство находится за пределами республики. И вопросы у них были о заработной плате – в какой валюте ее должны выставлять в трудовом договоре. Я им пояснила, что на территории Казахстана все должно выставляться в национальной валюте. Трудовые отношения, так как они осуществляются на территории нашей республики, должны осуществляться по казахстанскому законодательству», - рассказала специалист в области медицинского права, трудового и гражданского права Саида Сулейменова.

Она отметила, что ей было приятно узнать, что у посетителей появились вопросы масштабного уровня.

«Их интересуют вопросы инвестиций в республику, что не мало важно, интерес иностранных фирм к работе на территории Казахстана, защита интересов местных специалистов. Сегодня консультация была очень плодотворной», - отметила юрист.

В области гражданского права казахстанцев чаще всего интересуют вопросы алиментов, раздела имущества и разводов. Несмотря на то, что это как правило не очень сложные дела у людей, возникают вопросы как сопоставить, какую принять позицию.

«Что касается алиментов, сейчас в стране действует новый закон, который подразумевает новые меры воздействия на неплательщиков. Он увеличил ответственность за неуплату алиментов. Теперь есть запрет на выезд за границу, арестовывают счета, судебные исполнители имеют право отправить машину неплательщика на штрафстоянку. Также за неисполнение суда есть ответственность. Если человек 3 месяца не платит, его могут привлечь к уголовной ответственности. А если он злостный неплательщик, то это может быть основанием для лишения его родительских прав», - рассказала она.

Посетители остались довольны акцией и уходы от специалистов выражали благодарность. Отмечая высокую квалификацию юристов, полные ответы и ценные рекомендации.

Все фотографии по мероприятию можно просмотреть здесь.

Татьяна Ковалева, Астана

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