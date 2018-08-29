Бурлинские спортсмены взяли первое место в Народных играх

В сентябре в Актау пройдет республиканских этап Народных игр, и участники команды Бурлинского района будут участвовать в отборе в команду ЗКО.

В Уральске прошли VI Народные игры ЗКО на призы Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. Команда Бурлинского района стала лидером этих соревнований, пишут "Бурлинские Вести".

Народные игры на призы Главы государства с каждым годом обретают все большую популярность. И это совершенно справедливый факт! По-настоящему "народные" соревнования имеют в списке очень разнообразный список видов спорта: волейбол, мини-футбол, казакша курес, тогызкумалак, гиревой спорт, армрестлинг, настольный теннис, асык ату, пляжный футбол, спортивное ориентирование, летнее президентское многоборье, воркаут и стритбол. Здесь и национальные, и традиционные, и совсем еще молодые, но уже полюбившиеся народу, виды спорта.

Отдельного внимания стоит возрастной ценз – от 18 лет и старше. Разные поколения, разный опыт, разное мировоззрение, но объединенные одной целью – победа. На сегодня только спорт может дать людям это чувство единения.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех районов области и самого города Уральска. Всего 13 команд. Бурлинский район представляли 139 спортсменов.

По итогам проведенных игр первое общекомандное место выиграла команда Бурлинского района. Вторыми на пьедестал почета поднялись спортсмены из Уральска. Третье место у команды Акжайыкского района. Победитель и призеры получили дипломы и кубки, соответствующие занятым местам.

Далее предстоит не менее сложное испытание. В сентябре в Актау пройдет республиканских этап Народных игр, и участники команды Бурлинского района будут участвовать в отборе в команду ЗКО, чтобы в ее составе побороться за главный кубок страны.

Мария Пирог.

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