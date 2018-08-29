В Германии убрали позолоченную статую Тайипа Эрдогана

Ранее противники турецкого президента забросали его статую яйцами, что сторонники Эрдогана расценили, как провокацию и устроили драку.

Позолоченная статуя президента Турции Тайипа Эрдогана, ранее установленная в центре немецкого города Висбаден в рамках фестиваля современного искусства, демонтирована, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана была установлена на площади в центре Висбадена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.

"Статуя была погружена на машину при помощи крана. Теперь ее транспортируют на пожарной машине. С нашей точки зрения, операция прошла мирно", — сообщила полиция.

Власти города решили демонтировать статую турецкого президента в целях обеспечения безопасности. В Twitter-аккаунте городской администрации Висбадена сообщалось, что решение демонтировать статую было принято по той причине, что, пока статуя находится на своем месте, "безопасность больше не может быть гарантирована".

Erdoğan'ın üzerine yazılar yazarak tepki gösterdiler, ardından devirip yerlerde sürükledirler. Sonuda böyle olacak kesin...



Hak ettiği değer bu ne diyelim... #Wiesbaden #Biennale pic.twitter.com/YDdzWr8VcV — İbrahim Cengiz (Yeni) (@_Agiri_) 28 августа 2018 г.

Издание Wiesbadener Kurier сообщает со ссылкой на обер-бургомистра Висбадена Свена Герича, что поначалу противники Эрдогана забросали статую турецкого президента яйцами, что сторонниками Эрдогана было расценено как провокация. В результате, по словам Герича, между сторонниками и противниками турецкого президента возникли словесные перепалки, которые затем перешли в драку, три человека были задержаны.

Фестиваль Wiesbaden Biennale проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".

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