Курсы валют на праздничные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 363,43 тенге за доллар.

Фото : kzt.io

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара США составил 363,32 тенге за доллар США при объеме торгов 83,1 млн долларов. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 363,43 тенге за доллар (+2,12 тенге), суммарный объем торгов – 158,4 млн долларов (+92 650 тыс. USD). Средневзвешенный курс евро составил 424,55 тенге за евро при объеме торгов 2 млн евро. Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3493 тенге за рубль при объеме торгов 18 млн рублей. Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3590 тенге за рубль (-0,0067 тенге), суммарный объем торгов – 33 млн рублей (+12 000 тыс. рублей). Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,3000 тенге за юань при объеме торгов 300 тыс. юаней. В обменниках курс доллара - 363,3-364,5 тенге,евро - 425,3-427,9 тенге, рос.рубля - 5,36-5,41 тенге. В торгах приняли участие 24 банка.

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