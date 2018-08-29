Распределение бюджетных средств обсудили в Бурлинском районе ЗКО

Бюджет Пугачевского сельского округа на 2018 год составил 134,563 млн тенге.

С 1 января 2018 года в Казахстане внедрен четвертый уровень бюджета города районного значения, сельского округа, села, поселка с численностью населения свыше 2 тыс. человек. В Бурлинском районе администраторами бюджетных программ стали три местных исполнительных органа – акиматы: г. Аксай, с. Бурлин и с. Пугачево. И если раньше они готовили бюджетные заявки в районный акимат, то отныне самостоятельно планируют и распределяют свои поступления, пишут "Бурлинские Вести".

Как это нововведение отразилось на социально-экономическом развитии села? Что оно дает для сельчан? - эти и другие вопросы мы рассмотрели на примере Пугачевского сельского округа, где поговорили с акимом Кайратом Салакбаевым.

- Кайрат Куспанович, внедрение четвертого уровня бюджета каким-то образом повлияло на развитие села?

- Конечно, любые изменения под влиянием внешних факторов вполне закономерны. Тем более когда речь идет об экономике села. Распределение и контроль бюджета – очень большая и ответственная работа. Поэтому для обеспечения прозрачности процесса вопрос выносится на обсуждение местного сообщества, в составе которого наши аксакалы, активисты, молодежь. Они являются своеобразным мостом между акиматом и населением. На заседаниях члены местного сообщества рассматривают статьи расходов, определяются наиболее актуальные и злободневные проблемы, требующие оперативного решения, и, соответственно, выделяется необходимая сумма из местного бюджета.

Благоустройство

- На сегодня какие работы проведены за счет бюджетных средств сельского округа?

- Во-первых, отмечу, что на 2018 год наш бюджет составил 134 563 тыс. тенге, в том числе только 18 736 тыс тенге - налоговые поступления, остальные средства - трансферты из районного бюджета и неналоговые поступления На эти средства мы занимаемся благоустройством территории сельского округа, ремонтом дорог, уличного освещения и так далее. Как я уже отметил, в первую очередь деньги направляются на решение тех вопросов, которые стоят на повестке дня не первый год. И одним из таких является водоотведение. Все жители села знают, что в период дождей пустырь между центром и так называемым отделением превращается в одну большую лужу, которая месяцами не просыхает. Это затрудняет движение как людей, так и автомобилей. В нынешнем году этот вопрос наконец-то найдет свое решение. Тендер на сооружение каналов от трассы Аксай-Бурлин до ул. Ақсай для отведения талых вод в озеро Старица выиграла компания "БатысАлемКурылыс". Работы уже начались и обойдутся сельскому бюджету в 8 960 тыс. тенге.

Не менее пристального внимания требует и состояние сельских дорог. Многие из них нуждаются в ремонте. Конечно, за один год невозможно отремонтировать все. Но постепенно, я думаю, мы приведем в порядок все дороги на наших улицах. Так, в этом году ТОО "ОралГражданСтрой" будет произведен текущий ремонт на дорогах по четырем улицам Пугачево: Ақсай, Жеңіс, Қазақстан и Достық. Для этих работ мы выделили 40 786 тыс. тенге.

Также нами был разыгран тендер на замену уличных ламп на светодиодные. Этим будет заниматься компания "АксайТемпСтрой" на выделенные средства в размере 1 500 тыс. тенге. На сегодняшний день заменено порядка 80% имеющихся ламп. А результаты заметны уже сейчас. Если до замены мы за потребление электроэнергии ежемесячно оплачивали 300-400 тыс. тенге, то сейчас эта сумма существенно снизилась. Сэкономленные средства, конечно, будут направлены на решение других насущных проблем сельчан. Также для бесперебойного обеспечения села электроэнергией были заменены на новые два трансформатора из имеющихся шести (ТОО "Алагеум Электрик"). Бюджет работ – 4 748 тыс. тенге. В перспективе – замена остальных.

Кроме этого, был объявлен тендер на ограждение сельской свалки на сумму в 4 869 100 тенге. Далее свалка будет передана на доверительное управление. Размер оплаты определится на заседании местного сообщества.

Но ошибочным будет мнение о том, что все работы в сельском округе проводятся лишь за счет местного бюджета. Так, за последние два года на средства из районного бюджета были построены ветеринарный пункт и 4-квартирное общежитие для специалистов.

Ремонт въездной дороги в село, который несколько лет волнует население, тоже будет проводиться за счет районного бюджета. Потому что это дорога районного значения, т.е. она находится на балансе района, а не села. А ремонт внутрипоселковых дорог – это прерогатива местных исполнительных органов.

Я рассказал вам о работах, которые уже начались или начнутся до конца нынешнего года. Но у нас, конечно, есть и намеченные планы, их реализация требует немного времени и материальных вложений. К примеру, мы в будущем намерены оградить старое захоронение на территории села и посадить там деревья. С готовым проектом, оцененным в два миллиона тенге, мы обратились к местному предпринимательскому сообществу. Ведь, как отметил Президент страны Нурсултан Назарбаев в своей программной статье "Рухани жаңғыру", каждый казахстанец в меру своих возможностей должен позаботиться о своей малой родине, оставить в ее истории добрый след. В связи с этим я хотел бы еще раз призвать наших бизнесменов, всех неравнодушных людей принять активное участие в жизни села, внести свой вклад в его благосостояние и процветание. Потому что любовь к Родине начинается с любви и уважения к месту, где человек родился, к школе, в которой учился. Наше село – это наш общий дом. Может, человек давно переехал отсюда, но здесь жили или живут его родители, родные, друзья, здесь прошло его детство.

- Большая часть вашего первого года в роли администратора бюджетных программ практически прошла. Когда вы будете планировать средства на будущий год? И каким образом распорядитесь остатками средств, если таковые будут?

- Собрание местного сообщество по планированию бюджета на 2019 год состоится осенью. Об этом мы будем сообщать дополнительно. А что касается экономии средств на год текущий, то, к сожалению, в их использовании мы ограничены на законодательном уровне. К примеру, к нам поступают предложения от жителей соорудить возле детского сада игровую площадку. Мы, конечно, только "за". Но школа и детский сад являются подведомственными учреждениями районного отдела образования. Это первый момент. Второй момент: как вы знаете, сейчас все работы в государственных учреждениях проводятся через портал государственных закупок, т.е. мы денег, как говорится, в чистом виде, не видим. Таким образом, при наличии сэкономленных средств мы должны подготовить смету. Причем сделать это нужно заранее, так как размещение услуг на вышеназванном портале занимает определенное время. А если отчетный год завершился и мы не успели освоить все бюджетные средства, мы должны вернуть их в бюджет района.

Сельское хозяйство

- Как в вашем сельском округе развивается сельское хозяйство? Имеются ли сельхозобъединения? Сколько?

- Сельскохозяйственная сфера деятельности Пугачевского сельского округа включает в себя 41 крестьянское хозяйство. Из них 24 занимаются животноводством. Остальные – земледелием.

Также в этом году на территории нашего сельского округа началось строительство молочно-товарной фермы на 500 голов "Аманат". Владелец крестьянского хозяйства Бакыт ДАЛАБАЕВ выделил для этого 2,5 млрд тенге из личных средств. Первый этап реализации проекта – строительство (коровника, жилья для работников, подсобных помещений и т.д.) завершается в конце года. За ними последуют этапы закупа коров, их выращивания и так далее.

Есть у нас ферма по разведению рыб. Этим занимается ИП "Искалиев". В мае этого года он уже выпустил в пруд с. Бесагаш 3 миллиона мальков карпа, 2 миллиона мальков белого амура и 500 тысяч мальков толстолобика.

Мы, конечно, только приветствуем такие начинания. Ведь налаженная работа выгодна не только для владельцев крестьянских хозяйств, но и для экономики села: это дополнительные налоговые поступления, рабочие места для сельчан.

Предпринимательство

- Расскажите, пожалуйста, о развитии бизнеса на селе. Какие объекты предпринимательства у вас есть? Насколько их работа рентабельна?

- Бизнес в нашем сельском округе развивается стабильно. На сегодня зарегистрирован 51 индивидуальный предприниматель. Это ИП "Премиум Фудс" (цех по производству колбасных изделий), ИП "Мұзтау" (цех по изготовлению полуфабрикатов). Их продукция оптом и в розницу реализуется как на территории района, так и вывозится на экспорт. В общей сложности эти ИП обеспечивают работой более 20 сельчан.

Потребительский спрос жителей нашего села удовлетворяют 9 магазинов розничной торговли. Из них 5 – смешанного типа, 2 мини-маркета, 1 мясной магазин и 1 магазин одежды. В них можно приобрести продукты питания, товары народного потребления по довольно приемлемым ценам. В одном из магазинов есть и отдел строительных материалов.

Государство всегда поддерживает предпринимательские инициативы населения, предоставляя субсидии, льготное кредитование. Поэтому в этом году по обращению одного из наших сельчан мы выделили участок земли для строительства мини-пекарни. На данный момент идет оформление документов. Само строительство предположительно начнется в следующем году. Пока в нашем сельском округе пекарни нет. Поэтому, мы думаем, свежая хлебобулочная продукция, поставляемая на прилавки прямиком из печи, придется всем по душе.

Переименование села

- В последнее время много откликов получает вопрос о переименовании села Пугачево. Что Вы скажете по этому поводу?

- Это вопрос, который решается не одним человеком или только акиматом. В его обсуждении имеет право и, я считаю, должен принять участие каждый житель села. К слову, собрание на эту тему будет проводиться 4 сентября в 15.00 часов в сельском Доме культуры. Мы готовы выслушать каждого. На сегодня в наш адрес, в том числе и в социальных сетях, поступает множество отзывов и предложений. Некоторые поддерживают, некоторые выступают против такого решения. Разумеется, это вопрос очень щепетильный и требует всестороннего и очень ответственного подхода. Все мы знаем, что история меняется, соответственно, меняются люди, появляются новые факты, развиваются новые события. И нам следует строить свою жизнь в унисон с этими новыми тенденциями. До 1991 года мы проживали в другом государстве. В нем были свои герои, великие имена и знаменательные даты. История независимого Казахстана насчитывает уже порядка 30 лет – треть века. За это время на свет появилось поколение, у которого новые представления об истории страны и новые кумиры. Разумеется, переименование села ни в коем случае не умаляет достоинств и заслуг его прежнего названия. Но мы должны понять, что новое время требует новых подходов. Мы часто сталкиваемся с мнением: "А что даст переименование села? Повлияет ли это на качество жизни? Лучше бы потратили бюджетные средства на более полезные дела". Конечно, судить со стороны всегда легче. Я надеюсь, что, прочитав эту статью, наши жители убедятся, что акимат не сидит сложа руки или попусту транжирит их налоговые отчисления. Работа проводится. Средства есть. Кстати, хочу отметить , что переименование села не требует переоформления документов жителей. Внесение изменений в документы будет проводиться по мере необходимости.

План развития села

- Кайрат Куспанович, каковы планы развития села на ближайшее время?

- В этом году, как вы, наверно, знаете, в южной части села Пугачево под индивидуальное жилищное строительство было выделено 198 участков. На сегодня уже строятся около 10 домов. На следующий год стройка там будет идти уже полным ходом. К слову, на этой территории есть большая яма, препятствующая ходу строительных работ. Для ее засыпки из районного бюджета была выделена сумма в размере 2 184 тыс. тенге. Работы уже ведутся, подрядчик - ТОО "Лидер Строй Гарант.

В дальнейшем в рамках ГЧП запланировано строительство школы на 600 мест и детского сада на 240 мест. А на средства сельского бюджета – строительство спортивного комплекса. К тому же, согласно утвержденному Генеральному плану развития села, предусматривается его расширение в сторону с. Пепел. Земельные участки следующим очередникам будут выдаваться в этом направлении.

- Благодарим за содержательную и открытую беседу! Желаем вашему сельскому округу дальнейшего процветания и развития!

Цифра недели

134 563 тыс. тенге составил бюджет Пугачевского сельского округа на 2018 год.

Гулжанат Жубаниязова.

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