Досрочная победа дзюдоиста принесла Казахстану 50-ю медаль на Азиаде-2018
В последней схватке весовой категории до 66 килограммов Жумаканов встречался с катарцем Аюбом Эль-Идрисси и выиграл удержанием.
Казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов стал бронзовым призером Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.
В последней схватке весовой категории до 66 килограммов Жумаканов встречался с катарцем Аюбом Эль-Идрисси и выиграл удержанием.
28-летний Жумаканов впервые участвует в Азиаде. В прошлом году он дошел до финала чемпионата Азии, а до этого дважды становился бронзовым призером ЧА.
Эта медаль стала для Казахстана 50-й на Азиаде-2018 и 33-й бронзовой. Также в активе команды восемь золотых и девять серебряных наград.
49-ю медаль, бронзовую, принес казахстану принес гонщик Артем Захаров в индивидуальной гонке на четыре километра на велотреке. "Золото" в этом виде выиграл Пак Сан Хун из Южной Кореи, а серебряным призером стал японец Рио Чикатани.
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