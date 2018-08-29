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Досрочная победа дзюдоиста принесла Казахстану 50-ю медаль на Азиаде-2018

В последней схватке весовой категории до 66 килограммов Жумаканов встречался с катарцем Аюбом Эль-Идрисси и выиграл удержанием.

Фото : vesti.kz29 августа 2018, 17:02

Казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов стал бронзовым призером Азиады-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.

В последней схватке весовой категории до 66 килограммов Жумаканов встречался с катарцем Аюбом Эль-Идрисси и выиграл удержанием.

28-летний Жумаканов впервые участвует в Азиаде. В прошлом году он дошел до финала чемпионата Азии, а до этого дважды становился бронзовым призером ЧА.

Эта медаль стала для Казахстана 50-й на Азиаде-2018 и 33-й бронзовой. Также в активе команды восемь золотых и девять серебряных наград.

49-ю медаль, бронзовую, принес казахстану принес гонщик Артем Захаров в индивидуальной гонке на четыре километра на велотреке. "Золото" в этом виде выиграл Пак Сан Хун из Южной Кореи, а серебряным призером стал японец Рио Чикатани.


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