Спасшие людей из пожара работники спецЦОНа получили награду

Председатель правления Аблайхан Оспанов вручил коллегам грамоту и денежную премию от госкорпорации.

В государственной корпорации «Правительство для граждан» наградили героев. Айдар Мустафин, Диас Рахметов и Руслан Курманов получили благодарственные письма от министра информации и коммуникаций Даурена Абаева за проявленную смелость и отвагу при спасении людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Также председатель правления Аблайхан Оспанов вручил коллегам грамоту и денежную премию от госкорпорации.

Событие, благодаря которому о простых операторах костанайского спецЦОНа узнал весь Казахстан, произошло в ночь на 21 августа. Именно тогда случился пожар в многоквартирном доме на улице Карбышева. Коллеги услышали детские крики и, не раздумывая, бросились на помощь. Опасаясь за жизни людей, Айдар Мустафин не стал дожидаться приезда пожарной службы.

«Я не считаю свой поступок героическим. Я просто сделал то, что должен был сделать», - скромно говорит Айдар Мустафин.

Это он взобрался по оконной решетке и помог спуститься вниз ребенку и подростку. После этого пробрался в квартиру, в которой находились пожилые люди. В задымленной комнате он намочил полотенца водой и дал их пенсионерам, чтобы они могли дышать, а другое - положил под дверь, чтобы не проникал дым. Прибывшие на место пожарные и сотрудники СОБР помогли людям выбраться наружу. Помощь пришлось оказывать и Айдару, потому что за время спасения людей он успел надышаться дымом.

Айдар, Диас и Руслан работают в специализированном Центре обслуживания населения Костаная. Их часто можно увидеть в справочной, где они оказывают консультации автолюбителям, на приеме или выдаче документов. Айдар работает в системе ЦОНов уже более 9 лет и является примером для своих молодых коллег. И, как оказалось, не только в работе.

Напомним, что во фронт-офисах государственной корпорации «Правительство для граждан» работает более 8 тысяч человек. Операторы ЦОНов шесть дней в неделю оказывают гражданам государственные услуги с 9 утра до 8 вечера. В среднем через фронт-офисы ежемесячно оказывается почти 3 млн госуслуг.

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