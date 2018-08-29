В Алматы часть Тимирязева будет закрыта для движения

Движение для автомобилей будет приостановлено с 22:00 часов 29 августа до 06:00 часов 31 августа.

В связи с дорожно-строительными работами по ул.Тимирязева при реконструкции линии BRT, движение личного автотранспорта от пр.Гагарина до ул.Байзакова будет временно приостановлено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Движение для автомобилей будет приостановлено с 22:00 часов 29 августа до 06:00 часов 31 августа. Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

По ул.Мустафина движение личного автотранспорта от ул.Торайгырова до ул.Рыскулбекова будет временно приостановлено с 9:00 до 18:00 часов 30 августа. Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

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