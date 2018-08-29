Комбайны казахстанской "АгромашХолдинг" могут пойти на экспорт в 2019 году

Компания имеет один из наибольших показателей доли местного содержания, который достигает 100% в производимых узлах и 60% в готовых комбайнах.

Получившая поддержку государства по линии Банка развития Казахстана (дочерняя организация Холдинга "Байтерек") компания "АгромашХолдинг" рекордно увеличила производство комбайнов в первом полугодии текущего года. На заводе в Костанае было выпущено 168 комбайнов на сумму 6,7 млрд тенге, что в 11,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сегодня компанию "АгромашХолдинг" по праву можно назвать лидером по производству сельскохозяйственной техники в Казахстане. В прошлом году "АгромашХолдинг" заключил соглашение с белорусской ОАО "Гомсельмаш", дающее эксклюзивное право казахстанской компании производить и реализовывать модельный ряд техники "Гомсельмаш" на территории страны.

Костанайский производитель - участник нескольких государственных программ, осуществляемых Банком развития Казахстана.

В компании отчитались, что за 6 месяцев 2018 года на заводе произвели 168 комбайнов на сумму 6,7 млрд тенге, превысив аналогичные показатели 2017 года на 1020%. Такие данные позволяют говорить о том, что костанайский завод занимает доминирующую долю рынка.

"Практически все комбайны, выпущенные в Казахстане с начала года, произведены на АО "АгромашХолдинг KZ", - отмечают в самой компании.

На заводе готовы и далее наращивать объемы производства. До конца 2018 года там намерены произвести порядка 350 единиц комбайнов.

"Наши комбайны пользуются большим спросом. На протяжении последних 5-ти лет компания занимает более 35% рынка зерноуборочных комбайнов в Казахстане. На данный момент спрос на комбайны превышает предложение", - отметила заместитель директора Динара Шукижанова.

В компании также не исключают, что в следующем году комбайны "АгромашХолдинга" пойдут на экспорт.

"На следующий год планируем наладить экспортные поставки, в настоящий момент прорабатываем сотрудничество с несколькими странами", - сказала заместитель директора Динара Шукижанова.

Стоит отметить, что помимо показателей производства, растут также и такие социальные аспекты как заработная плата сотрудников. К примеру, средняя заработная плата в 2017 году в "АгромашХолдинге" составила 105 152 тенге, что на 20,9% больше чем в 2016 году и на 23,3% больше чем в 2015 году.

Компания имеет один из наибольших показателей доли местного содержания, который достигает 100% в производимых узлах и 60% в готовых комбайнах.

"АгромашХолдинг" имеет производственную площадку в Костанае, а также сервисно-сбытовую сеть во всех зерносеющих регионах Казахстана. Производственный комплекс осуществляет серийный выпуск зерно- и кормоуборочных комбайнов Essil, борон, жаток, сеялок и прочей продукции, а также запасных частей и комплектующих к ним. Производственная мощность завода по выпуску зерноуборочных комбайнов составляет до 1000 комбайнов в год.

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