В Усть-Каменогорске на набережной пройдёт детский праздник

Мастер-классы по английскому языку в игровой форме и по футболу позволят малышам провести время весело и с пользой.

В нынешнем году организаторы дрэг-рейсинга — традиционных гонок на набережной в День Конституции — решили расширить их формат и подготовить программу не только для пап, но и для всей семьи. Теперь рядом с соревнованиями будет организована и площадка для детей "Kids Party", передает YK-news.kz.

По плану все время с момента открытия мероприятия в 13:00 и до завершения в 16:00 юных болельщиков будут развлекать аниматоры. Мастер-классы по английскому языку в игровой форме и по футболу позволят малышам провести время весело и с пользой. На празднике станут продавать мороженое, лимонад, фрукты и бургеры, чтобы будущие звезды автогонок могли подкрепиться, когда энергия пойдет на убыль.

"Kids Party" для юных болельщиков будет организовано 30 августа с 13:00 до 16:00 на набережной Иртыша в районе аллеи Влюбленных со стороны Пристани.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!