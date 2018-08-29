В Кызылординском облздраве прокомментировали новость о заболевании учителей сифилисом

Информация недостоверна.

В Кызылординской области нет больных сифилисом педагогов, заявило руководство облздрава, передает Спутник.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что среди больных сифилисом, зарегистрированных в Кызылординской области, 11 педагогов.

Руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала это сообщение.

"Информация недостоверна, — рассказала она. – Среди тех, у кого диагностирован в этом году сифилис, нет учителей".

По словам Альназаровой, 11 человек, о которых по всей вероятности идет речь в журналистских материалах, работают в системе образования, но не педагогами.

"Это девять технических работников и два делопроизводителя", — поделилась подробностями она.

Сифилис в приаральском регионе идет на спад, в 2018 году по итогам первого полугодия число болеющих снизилось на 8,6%, и медики связывают это с повышением ответственности граждан за свое здоровье, достаточной информированности населения о средствах предохранения и хорошей семейно-демографической политикой государства.

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