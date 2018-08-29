Разбитый лифт в Астане: вандалом оказался студент

В поимке подозреваемого помогли люди с активной гражданской позицией.

Фото : ДВД Астаны

Пресс-служба ДВД Астаны сообщила о задержании молодого человека, разбившего монитор в лифте, передает Zakon.kz. Как стало известно, героем видеоролика оказался студент второго курса. "При проведении комплекса оперативных мероприятий полицейскими Астаны, а также благодаря гражданам с активной гражданской позицией, установлен и задержан 19-летний студент 2-го курса одного из столичных вузов, который 25 августа из хулиганских побуждений умышленно повредил монитор, установленный в лифтовой кабине жилого комплекса", - сообщили в полиции. В данное время сотрудниками полиции проводятся следственные действия. Ранее столичная полиция распространила видео с просьбой оказать содействие в поимке вандала, разбившего монитор в лифте ЖК.

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