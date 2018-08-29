Аким СКО отчитался перед депутатами за первое полугодие

Северо-Казахстанская область задает темп другим регионам по диверсификации посевных площадей.

29 августа состоялся отчет акима СКО Кумара Аксакалова перед депутатами областного маслихата об итогах социально-экономического развития области за первое полугодие 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

По словам главы региона, по итогам первого полугодия обеспечено достижение положительной динамики основных показателей экономики. За 6 месяцев рост экономики составил 107,6 %. Наша область по этому показателю входит в шестерку лидеров среди регионов. В сфере строительства северный регион идет на первом месте. Объем строительных работ вырос в 1,7 раза. Северо-Казахстанская область стала больше экспортировать: этот показатель вырос в 1,3 раза и составляет 81 млн долларов. Импорт сокращен почти на 10 процентов.

Северный регион по прежнему лидер по привлечению инвестиций в сельское хозяйство. За 1 полугодие 26% (32,7 млрд тг из 126,2 млрд) всех инвестиций вложенных в АПК страны направлены в нашу область. Напомним, в прошлом году СКО также была в лидерах по привлечению инвестиций.

Северо-Казахстанская область задает темп другим регионам по диверсификации посевных площадей. В этом году аграрии масличными культурами засеяли почти 1 млн га. Это 36 % всех площадей по стране. Наша область в этом году может получить до 30 млрд тг валовой продукции только за счет увеличения площадей масличных культур. Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве на площади 700 тыс.га позволило повысить в 2 раза производительность труда и увеличить урожайность более 5 центнеров.

Аким области подробно рассказал о модернизации крупных заводов Петропавловска. Заводы «ПЗТМ» и АО «Завод им. Кирова» начнут работы по обновлению материально-технической базы. На базе АО «ЗИКСТО» запустят новый завод по сборке вагонов. Мощность предприятия составит 5 тыс. грузовых вагонов в год. В регионе будет реализовано 5 крупных инвестиционных проектов. Это 100 млрд. тенге инвестиций и 2 тысяч новых рабочих мест.

В регионе ведется активное строительство жилых домов. В 2018 году сдадут в эксплуатацию 230 тыс.кв.метров. 1500 семей отметят новоселье. В этом году в районах начато строительство домов для сельчан. План на этот год 100 домов, на 2019 год запланировано строительство 600 домов в сельской местности.

В Петропавловске откроют первый в республике уникальный Дворец школьников с современным IT-центром. Скоро откроется теннисный центр и две современные гостиницы. В центре города строится полноформатный современный торгово-развлекательный центр "Dostyk Mall".

В Петропавловске ведется строительство двух школ на 1500 мест. В регионе будет построена еще одна школа на 900 мест. Рассматривается строительство школы в районном центре Кызылжарского района. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 120 объектов образования. Также в североказахстанских школах будет обновлено 4 тысячи компьютеров.

В этом году в 3 раза увеличилось количество желающих обучаться в СКГУ имени М. Козыбаева, это 1072 гранта. Впервые из местного бюджета было выделено 75 грантов для желающих поступить в местный ВУЗ. Более 1000 выпускников поступили в колледжи на бесплатное обучение. И как следствие, в регионе сократился отток выпускников школ поступающих заграницу на 13%.

Руководство области планомерно решает вопросы нехватки медицинских кадров. Для привлечения врачей в районы впервые выделены средства из областного бюджета в размере 75 млн тенге для выплаты подъемных 50 врачам. В Петропавловске планируется строительство многопрофильной больницы с современным оборудованием на 700 коек.

По словам акима области Кумара Аксакалова, предстоит большая работа по выполнению поручений Главы Государства, реализации Комплексного плана по развитию СКО на 2018-2021 годы. План предусматривает оказание финансовой поддержки важнейшим отраслям экономики региона. Реализация данного плана придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию региона и решению насущных и важных вопросов, волнующих жителей нашей области.

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