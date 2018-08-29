В Астане вор орудует на спортплощадках

Полиция призывает не оставлять сумки без присмотра.

Департаментом внутренних дел Астаны расследуется ряд краж, совершенных в спортивных площадках города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Оставленные без присмотра рюкзаки и сумки на спортивных площадках становятся легкой добычей для злоумышленников.

Департамент внутренних дел г. Астаны обращается к очевидцам и гражданам, владеющим какой-либо информацией, с просьбой в оказании содействия в установлении подозреваемых.

28 августа в полицию Астаны с заявлением обратились родители двух пятиклассников: на спортивных площадках дворов у их детей из рюкзаков были похищены мобильные телефоны.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. В совершении данных правонарушений подозревается парень в возрасте 25-30 лет, был одет футболку темно-синего цвета, джинсы голубого цвета.

Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности подозреваемого и раскрытию данных преступлений.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие и при наличии какой-либо информации о данном человеке обратиться в УВД района «Алматы» (ул. Жансугурова, 2), либо позвонить по телефону 8(7172)716745, 87761781203 или по номеру «102».

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