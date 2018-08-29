Недобросовестный подрядчик срывает сроки сдачи в эксплуатацию школы в Кызылординской области

Сейчас объемы работ выполнены на 85 процентов.

Из-за недобросовестного подрядчика срываются сроки сдачи в эксплуатацию школы на 100 мест в селе Аккум Жанакорганского района Кызылординской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области Мухамедису Альсерикова.

По словам руководителя управления, генеральный подрядчик строительства школы, ТОО «СК «Нурым», должен был сдать объект еще в июле текущего года. Однако строительство велось с отставанием от графика, и к началу учебного года школа не готова.

«Строительство школы началось по графику в прошлом году. Вначале работы выполнялись своевременно, однако с 2018 года темпы строительства замедлились», - отметил руководитель управления Мухамедиса Альсериков.

Как рассказал руководитель управления, сейчас объемы работ выполнены на 85 процентов, незавершенными остались работы по благоустройству, озеленению и монтажу технологического оборудования.

«Инвентарь поставщик привез на склад, но подрядчик не успевает завершить в срок чистовую отделку помещений, в связи с чем невозможно установить оборудование. В связи с отставанием неоднократно направлялись предупреждения, в частности, подрядчику направлено 3 письма с предупреждениями, инженеру технического надзора – одно письмо. На сегодняшний день управлением подан иск на подрядчика в суд о признании его недобросовестным участником государственных закупок, а также принудительном завершении строительства с применением штрафных санкций, начат судебный процесс», - рассказал Альсериков.

По его словам, завершить строительство и приемочные работы планируется в четвертом квартале текущего года.

По словам заместителя руководителя областного управлении образования Куралай Ерташовой, до завершения строительства занятия будут проводиться в старом здании школы, которое пригодно для учебного процесса.

Напомним, в январе текущего года в регионе была признана аварийной школа № 34 на 300 мест в селе Шаменов Жалагашского района. Это единственная аварийная школа в области. Для решения вопроса по данной школе уже выделен земельный участок на строительство новой школы, разработана проектно-сметная документация, которая внесена на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии на текущий год. При положительном решении республиканской бюджетной комиссии строительство школы планируется начать уже в текущем году. До этого занятия будут проводиться в 2 смены в пригодных для эксплуатации кабинетах здания прежней школы.

Напомним, всего за последние 5 лет в Кызылординской области построено 45 школ, из них 37 взамен аварийных. В текущем году также были построены школы в Жанакорганском (в населенных пунктах Жанакорган и Тугискен), Казалинском и Кармакшинском районах. Кроме того, до конца года будут построены школы на 300 мест в г.Аральске и на 600 мест в г.Кызылорда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!