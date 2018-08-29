К пяти годам приговорен сотрудник полиции в Караганде
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.
Карагандинским областным судом оставлен без изменения приговор суда № 2 Октябрьского района Караганды в отношении заместителя начальника по кадровой работе ЛОВД на станции Караганда-Сортировочная Н. Сулейменова, осужденного за превышение должностных полномочий, передает Zakon.kz.
Как сообщила Главная транспортная прокуратура РК, ранее судом первой инстанции Сулейменов был признан виновным в незаконном получении от подчиненной денежных средств в размере 50 тысяч тенге, под предлогом встречи комиссии из Астаны.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и приравненной к ней и специального звания – подполковник полиции.
В пользу потерпевшей взыскана сумма материального вреда в размере 50 тысяч тенге.
Досудебное производство осуществлялось Управлением собственной безопасности ДВД на транспорте, надзор за расследованием уголовного дела и поддержание государственного обвинения в суде вел процессуальный прокурор Карагандинской транспортной прокуратуры.
Приговор суда вступил в законную силу.
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