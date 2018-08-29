Глава государства побеседовал с персоналом.

29 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Центр томотерапии и ядерной медицины в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с новым зданием Центра томотерапии и ядерной медицины, а также осмотрел установку «TomoTherapyHI-HD», которая позволяет проводить лечение онкологических заболеваний путем более точного и высококачественного облучения исходя из индивидуальных особенностей каждого пациента.

В ходе беседы с персоналом медицинского учреждения Нурсултан Назарбаев отметил важность внедрения современных научных подходов при диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Кроме того, Президент Казахстана был проинформирован о деятельности новых предприятий, специализирующихся на производстве медицинского оборудования и препаратов.

Специализированное оборудование Центра томотерапии и ядерной медицины позволяет существенно оптимизировать и усовершенствовать процесс и качество лечения в соответствии с международными стандартами и организовать в дальнейшем оказание медицинской помощи онкологическим пациентам из других стран.

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