В Алатауском районе Алматы отметили День Конституции

Гостей поздравил заместитель акима района.

В преддверии праздника в Алатауском районе Алматы торжественно отпраздновали День Конституции, сообщает Zakon.kz.

На площади у акимата, где проходило празднование, собрались несколько сотен жителей района. В этом году они отмечают ещё одну памятную дату - 10-летие Алатауского района.

"Сегодня мы широко отмечаем день принятия Конституции независимого Казахстана, основного закона нашей жизни. Все мы являемся свидетелями исторических преобразований, глубоких реформ и процессов обновления, в корне изменивших облик страны, в основе содержания жизни общества лежат принципы и требования нашей Конституции. Народ Казахстана сделал свой исторический выбор. Построено демократическое, светское, правовое государство, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы",- сказал в приветственной речи заместитель акима района Жансултан Оналбаев.

Он отметил, что в Конституции самое главное - это права и свобода личности, материальное благополучие населения, демократия, общественный порядок, стабильность, высокая культура, духовность и гуманность.

"В рамках действующей конституции осуществляется дальнейшее усиление социальной политики государства. Повышаются пенсии, заработная плата, развиваются институты гражданского общества, расширяются полномочия Парламента и других представителей органов, совершенствуется работа государственного аппарата. Реализацию конституционно-правовой базы мы видим в ежедневных реалиях нашей жизни. В этот знаменательный день хочу пожелать всем счастья, радости, здоровья, мира и согласия", - подытожил Оналбаев.

По доброй традиции двум матерям-героиням были вручены подвески "Күміс алқа", пять 16-летних жителей района из рук замакима получили удостоверения личности, также почетным жителям Алатауского района от имени партии "Нұр Отан" были вручены партийные билеты.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Алматы 29 и 30 августа. День Конституции Республики Казахстан отмечается 30 августа с 1995 года. В этот день во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!