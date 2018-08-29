Зампред АДГСПК рассказала о преимуществах новой системы оплаты труда

Шаимова встретилась с госслужащими западного региона.

Заместитель председателя АДГСПК Айгуль Шаимова встретилась с государственными служащими Мангистауской и Атырауской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Глава государства в ходе посещения Атырауской области в августе отметил положительный эффект от реализации пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда государственных служащих. Тогда Президент Казахстана поручил перенимать этот опыт.

Айгуль Шаимова рассказала госслужащим двух регионов о возможностях, которые открывает новая модель оплаты труда. Прежде всего, это оптимизация структуры управления госаппарата, соответственно, повышение эффективности его деятельности.

Процесс трансформации прошёл во всех пилотных органах. К примеру, в Астане пересмотрены подходы к планированию средств при реализации проектов в рамках государственного частного партнёрства. В итоге только по четырем проектам сэкономлено 7,4 млрд тенге.

В Мангистауской области впервые в истории повысилась привлекательность государственной службы. Сейчас каждый госслужащий заинтересован в достижении максимальных результатов.

Предварительные итоги апробации новой модели в пилотных госорганах показали не только повышение привлекательности государственной службы, но улучшение и качественного состава служащих и обеспечение стабильности госаппарата.

Новая модель снизила сохранявшуюся долгое время диспропорцию в окладах госслужащих регионов и центра в пилотных органах с 70% до 10%. К примеру, оклад ведущего специалиста аппарата акима села Есет Бейнеуского района повысился в два раза.

«Как следствие, увеличилось количество желающих работать на государственной службе. Если раньше на одну вакансию претендовало не более двух кандидатов, то теперь их число достигает двадцати, а в регионах – шестидесяти человек. Отток кадров сокращён в 2 раза», - подчеркнула Айгуль Шаимова.

Также зампред в своём выступлении отметила: «В качестве одного из инструментов оптимизации рассматривается развитие цифровых технологий. К примеру, в Агентстве создан Общий центр обслуживания, который посредством системы «Е-қызмет» перевёл в электронный формат кадровое делопроизводство. От этого мы достигли двойной эффект: повысилась производительность труда одного кадровика в 14 раз. Сегодня вместо 30 человек он обслуживает более 400. В регионах упразднены 28 должностей кадровиков, теперь их функции выполняют 3 работника центра».

Зампред АДГСПК отметила несколько вариантов в качестве источников финансирования проекта по внедрению новой модели оплаты труда госслужащих. По поручению Президента страны все они направлены на изыскание внутренних резервов, позволяющих внедрить систему без дополнительных обремений на бюджет страны.

«Во-первых, сейчас по поручению Главы государства, Министертство национальной экономики совместно с Агентством проводит масштабный функциональный анализ деятельности подведомственных организаций госорганов. Помимо наличия дублирующих функций и возможности оказания их на рынке, изучаются бизнес-процессы, а также эффективность расходования средств. Предварительные итоги показали, что в этой сфере есть определенный «задел» для их оптимизации», - сказала она.

Во-вторых, среди мер по снижению расходов на государственный аппарат рассматриваются сокращение объема финансирования на исследования, (включая консультативные услуги) и возможность оптимизации численности внештатных работников.

В-третьих, это централизация вспомогательных служб в территориальных подразделениях министерств и в подведомственных организациях.

Как отметила Айгуль Шаимова к реализации поручения Главы государства в Агентстве подошли комплексно.

«В конечном счете мультипликативный эффект от успешной реализации поручения Главы государства по реформированию оплаты труда будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности принимаемых решений на всех звеньях государственного управления, созданию эффективного государственного аппарата, нацеленных на социально-экономическое развитие и повышение благосостояния страны», - резюмировала Шаимова.

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