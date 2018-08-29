День Конституции торжественно отметили в Кокшетау

С поздравительной речью к присутствующим обратился аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

Сегодня в Кокшетау состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Казахстана. В мероприятии приняли участие почетные граждане области, руководители государственных учреждений, представители творческой и научной интеллигенции, общественных объединений, депутатского корпуса и молодежи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

С поздравительной речью к присутствующим обратился аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Конституция Казахстана – это общенациональная идея, воплощенная в букве закона. Она отразила в современных правовых понятиях мечты многих поколений наших предков: о свободе и возможности самим вершить свою судьбу, о государстве, о независимой стране, известной и уважаемой во всем мире», – сказал руководитель региона.

В своем выступлении Малик Мурзалин подчеркнул, что в условиях Четвертой промышленной революции Казахстан находится на пороге новых преобразований.

«Руководствуясь провозглашенными в Конституции принципами, мы уверенно претворяем в жизнь политику Главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева по технологическому прорыву в будущее и обеспечению высоких стандартов жизни казахстанцев», – отметил он.

Далее мероприятие продолжилось просмотром документальной картины «Назначенный временем», где показана история становления независимого Казахстана сквозь призму личности Первого Президента и его решений, повлиявших на судьбу страны. Своими впечатлениями о фильме поделились председатель областного суда Досжан Амиров и директор Кокшетауского гуманитарно-технического лицея-школы Наталья Дементьева.

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