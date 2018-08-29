«Нұрлы жер» и «7-20-25» позволили повысить уровень ввода жилья в Алматы – Байбек

Аким мегаполиса отметил, что в рамках инициированной Елбасы программы «7-20-25» 36% от всех жилищных кредитов на 5,1 млрд тенге выданы в Алматы.

Государственные программы «Нұрлы жер» и «7-20-25» позволили повысить уровень ввода жилья в Алматы. Об этом в ходе торжественного собрания ко Дню Конституции Республики Казахстан рассказал аким Алматы Бауыржан Байбек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Аким мегаполиса отметил, что в рамках инициированной Елбасы программы «7-20-25» 36% от всех жилищных кредитов на 5,1 млрд тенге выданы в Алматы. При этом из предложенных сегодня в стране 1,5 тысяч квартир - 40% находятся здесь же.

«В рамках Пяти социальных инициатив Елбасы в ближайшие три года также будет построено 37 общежитий. Уже сегодня ведется строительство 7 зданий на 4 тысячи мест. Четыре из них будут введены в этом году. В свою очередь государственная программа «Нұрлы жер» позволила повысить уровень ввода жилья в городе до 7,5%. Это более 1 млн. кв. метров только за 7 месяцев этого года», - отметил Бауыржан Байбек.

Между тем, по городской жилищной программе «Алматы жастары» за последние два года акиматом Алматы было выделено 3 млрд. тенге. Если в прошлом году на льготных условиях квартиры получили более 100 молодых семей, то уже в этом будет распределено не менее 200 квартир.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!