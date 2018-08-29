В ЗКО провели круглый стол в честь Дня Конституции

С праздником собравшихся поздравил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

В Западно-Казахстанском областном суде прошел круглый стол, посвященный предстоящей праздничной дате – Дню Конституции Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО.

В работе круглого стола приняли участие руководители государственных учреждений, областного маслихата, представители областной Ассамблеи народов Казахстана, политических партий и неправительственных организаций, ветераны труда. С праздником собравшихся поздравил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов.

– Конституция РК – правовой фундамент политической, экономической и социальной жизни страны. Она гарантирует права и свободы каждого гражданина, работу государственных органов, обеспечивает внутриполитическую стабильность. Конституционные реформы, предложенные Главой государства Нурсултаном Назарбаевым стали мощным ответом Казахстана на современные вызовы глобализации. Все нормативно-правовые акты и положения действующего законодательства были приняты в соответствии с Конституцией, – отметил Г.Оспанкулов.

Участники круглого стола в своих выступлениях подчеркнули, что от приложенных усилий каждого гражданина будет зависеть процветание нашего государства, повышаться качество жизни населения. Предстоит еще немало сделать для процветания нашего края, и только совместными, слаженными и дружными действиями можно добиться больших успехов. И тогда Казахстан будет по праву называться успешным государством, где неукоснительно соблюдаются права и свободы каждого человека. За круглым столом поделились своим мнением о Конституции РК преподаватель ЗКГУ им. М.Утемисова, историк Жанабек Жаксыгалиев, член этнокультурного объединения «Белорусский национально-культурный центр «Грамада» Марина Разенкова, учитель уральского лицея-интерната «Білім-инновация» Белен Шахин.

– Уникальная модель развития казахстанского общества, признанная международным сообществом, стала возможной благодаря неукоснительному соблюдению конституционных положений об общественном согласии и стабильности, экономическом развитии и общей исторической судьбе народа Казахстана. Конституция заложила фундамент развития казахстанской государственности, став воплощением верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. Отмечая День Конституции, необходимо формировать в обществе традиции почитания Основного закона страны, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к конституционному строю и государственным символам страны, – сказал председатель областного суда Бек Аметов.

В ходе круглого стола выступил вице-президент объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана», политолог Дос Кошум, который напомнил, что с момента принятия Конституции независимого Казахстана было внесено 117 изменений и дополнений. «В прошлом году на обсуждение народа была вынесена инициатива Главы государства о передаче некоторых полномочий Президента РК в другие ветви власти. На мой взгляд, Конституция 1995 года была Конституцией переходного периода от тоталитарной к демократической системе. Инициатива Президента страны показала необходимость определенных политических реформ. Любые конституционные изменения решаются народом страны. Сейчас страна претерпевает духовную модернизацию всего общества, на первое место выходит язык, национальная культура, в будущем будут определенные изменения, которые возможно потребуют также изменений и дополнений в Основной закон страны», – считает Д. Кошум.

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