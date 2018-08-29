Стало известно о состоянии Елдоса Сметова после осмотра в больнице Джакарты

Во время второй схватки Сметов получил повреждение.

Главный врач казахстанской команды по дзюдо Наталья Кудашова рассказала пресс-службе НОК Казахстана о состоянии олимпийского призера Елдоса Сметова после госпитализации и прохождения обследования в больнице Джакарты, передает Zakon.kz.

Напомним, во время второй схватки Сметов получил повреждение. Местная скорая помощь тут же отвезла спортсмена в больницу с подозрением на перелом ребра.

"К счастью, с Елдосом все обошлось. После схватки он чувствовал себя нехорошо, было подозрение на травму ребра. Мы решили отправить его в медицинское учреждение на обследование, чтобы исключить любую вероятность травмы. Ребро не сломано. Теперь будем заниматься его здоровьем, проводить восстановительные процедуры. У нас есть все необходимое для этого",- сообщила Кудашова.

Добавим, что сейчас Сметов находится уже в атлетической деревне.

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