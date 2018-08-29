Призер Азиатских игр подарил медаль своей маме

Жители Актобе встретили в аэропорту бронзового призера Азиатских игр.

Бронзовый призер Азиатских игр Нартай Кажеков посвятил главную победу в своей спортивной карьере матери Балмоншак Кажековой, сообщает корреспондент Bnews.kz.

Жители Актобе встретили в аэропорту бронзового призера Азиатских игр по Джиу-Джитсу Нартая Кажекова. Цветы и поздравления Нартай принимал от руководства управления спорта Актюбинской области, спортсменов и друзей. Актюбинский борец Нартай Кажеков вышел на ковер 24 августа. В первой схватке он выиграл монгола, затем туркменского борца. Однако в финале Нартай уступил спортсмену из Арабских Эмиратов, который и получил серебряную медаль. Золото Азиатских игр по японской борьбе джиу-джитсу досталось спортсмену из Кыргызстана.

"Чуть-чуть не хватило Нартаю, чтобы выиграть соперника из ОАЭ. По активности все-таки выиграл араб. Но мы очень рады победе. У нас было две задачи – попасть в сборную Азиатских игр и стать призерами. Мы их выполнили. По статусу летние азиатские игры на втором месте после летних олимпийских игр. Даже выше чем чемпионат мира", - сообщил тренер Ашим Кали.

25 летний Нартай Кажеков до слез растрогал актюбинцев. Свою медаль он повесил на шею матери – Балмоншак Кажековой.

"Выражаю благодарность всем, кто приехал сегодня поприветствовать меня, несмотря на занятость. Я очень рад. Эту победу я посвятил маме", - сказал Нартай Кажеков.

За победу в играх Нартай Кажеков получит денежную премию в размере 3 тысяч долларов. Расслабляться спортсменам некогда. В конце сентября пройдет чемпионат Казахстана, где состоится отбор на Чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Швеции.

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