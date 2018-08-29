Выявлена причина массовой эпидемии слабоумия

Оказалось, что чем выше загрязнение воздуха, тем сильнее с возрастом испытуемых снижается оценка по результатам тестирования.

Ученые Пекинского педагогического университета, Пекинского университета и Йельского университета (США) обнаружили связь между загрязнением воздуха и распространением среди людей различных форм деменции, включая болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 25 тысяч человек, которые жили в 162 уездах Китая. Испытуемые прошли тестирование, в ходе которого оценивались их когнитивные навыки. Добровольцы должны были решить 24 арифметические задачи и ответить на ряд вопросов различного уровня сложности. В ходе опроса участники также сообщили точную информацию о месте своего жительства. Это позволило ученым соотнести географическое местоположение их дома с индексом качества воздуха, которое определялось как концентрация диоксида серы, диоксида азота и твердых частиц.

Оказалось, что чем выше загрязнение воздуха, тем сильнее с возрастом испытуемых снижается оценка по результатам тестирования. При этом сильнее всего связь наблюдалась у людей пожилого возраста, мужчин и добровольцев с низким уровнем образования.

По словам ученых, механизм, лежащий в основе влияния частиц в воздухе на когнитивные способности, в точности не известен. Однако возможно, что аэрозоли воздействуют на белое вещество, которое отвечает за коммуникации между различными областями мозга.

По новым данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), больше 47 миллионов жителей Земли больны деменцией, и ежегодно количество пациентов со слабоумием пополняется на 10 миллионов человек. Ожидается, что к 2050 году общее их количество утроится.

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