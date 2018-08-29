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Казахстан завоевал 51-ю медаль на Азиаде

Ее принесла 20-летняя легкоатлетка.

Фото : с официального сайта команды "Алтай"29 августа 2018, 21:51

Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Азиаде-2018 в Индонезии, передает Vesti.kz.

В своей лучшей попытке Дубовицкая показала результат в 184 сантиметра. "Золото" и "серебро" завоевали представительницы Узбекистана - Светлана Радзил прыгнула на 196 сантиметров, а Надия Дусанова - на 194.

20-летняя Дубовицкая впервые выступала на Азиаде. До этого лучшим достижением спортсменки из Семея во взрослой карьере было шестое место на чемпионате Азии-2016.

Медаль Дубовицкой стала для Казахстана 51-й на Азиаде-2018 и 34-й бронзовой. Также в активе команды восемь золотых и девять серебряных наград.


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