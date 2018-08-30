Дело о поджоге подростка в Мангистауской области прекращено
В больницу 16-летний подросток попал с 52% ожогов тела.
Фото : из открытых источников30 августа 2018, 00:18
Следователи не нашли состава уголовного правонарушения в инциденте. Об этом сообщили в ДВД Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
По информации пресс-службы ведомства,30 марта 2018 года в поселке Тенге двое несовершеннолетних, находясь в недостроенном здании, в результате неосторожного обращения с горючим веществом получили ожоги различной степени.
"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УВД Жанаозенапо части 3 статье 114 УК РК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе досудебного расследования установлено, что в действиях 15-ти и 16-летних подростков не имеется состава уголовного правонарушения, в связи с чем дело прекращено", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.
Напомним, в больницу 16-летний подросток попал с 52% ожогов тела. Его мать не исключала того, что сына специально подожгли.
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