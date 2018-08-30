«Мисс Алматы-2018»: стали известны финалистки

Члены жюри признались, что старались оценивать творческий конкурс, обращая внимание на энергетику, на посыл, искренность участниц в их творческих номерах.

Объявлены имена финалисток конкурса «Мисс Алматы-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти три месяца самые красивые и талантливые девушки Алматы борются за титул «Мисс Алматы-2018». Позади множество конкурсов, участие в различных программах, первая фотосессия и выезд на Иссык-Куль. Но вот он, самый важный момент - конкурс талантов, после которого из 20 участниц останется всего лишь 15. Именно столько девушек попадает в самый главный финал, где и назовут обладательницу короны.

«Более 300 девушек предварительно приняли участие, 25 претенденток было выбрано авторитетным профессиональным жюри на кастинге, и до пред-финала дошли 20 девушек. 5 человек покинули наш конкурс по очень уважительным и хорошим причинам. Одна девушка вышла замуж - ей на международном фестивале на Иссык-Куле на сцене парень сделал предложение. Другая красавица уехала в родной Актау, так как ее мама родила ребенка. Но она обещала вернуться на следующий год. Одну из конкурсанток после наших творческих, спортивных мероприятий пригласили в девичью группу FM, остальные две девушки ушли по уважительным причинам», - сказал директор дирекции конкурса «Мисс Алматы» Совет Сеитов.

Объявление имен финалисток было кульминацией очень важного конкурса талантов, где каждая девушка показала, на что способна. Интересно, что подавляющее большинство номеров, 9 из 20, в конкурсе талантов были танцевальными.

Из них жюри назвало одними из самых запоминающихся страстный пламенный танец Лауры Махашевой в образе цыганки, эффектный парный бальный танец девушки Дидар Атмаджа, а также яркий армянский танец Анастасии Феер, индийский танец Бану Саттыбеккызы, соблазнительный восточный танец Адины Рахимжановой.

Члены жюри, певицы Айжан Нурмагамбетова и Жанна Орынбасарова, признались, что старались оценивать творческий конкурс, обращая внимание, в первую очередь, на энергетику, на посыл, искренность участниц в их творческих номерах. На втором месте после танцев с большим отставанием - песни. Из них жюри понравился номер Боты Шуреновой (она пела песню французской певицы Эдит Пиаф).

Впрочем, нашлось место и оригинальным номерам. Перизат Татен посвятила свой очень трогательный до слез творческий номер «Звездная пыль» скончавшемуся при трагических обстоятельствах алматинцу, бронзовому призеру Олимпиады-2014 фигуристу Денису Тену, а Камилла Куралбаева согласилась рискнуть своей головой- ее творческий номер был полностью посвящен фокусам. Впрочем, усилия последней девушки оказались напрасными...

Жюри, удалившись на совещание, спустя некоторое время решило, что в итоге в главный финал, с учетом всех предыдущих конкурсов за эти три месяца, прошли Томирис Ергалиева, Анастасия Симонова, Индира Маханова, Альмира Утегенова, Перизат Татен, Анастасия Феер, Камила Кожаханова, Бану Саттыбеккызы, Адина Рахимжанова, Бота Шуренова, Рамина Исраилова, Лаура Махашева, Актоты Толеугалиева, Дидар Атмаджа и Балнур Алимхалиева. За бортом конкурса остались Асель Балабаева, Айдана Жарасова, Марина Леухина, Динара Харсиева и Камилла Куралбаева.

Один из членов жюри, режиссер Нуртас Адамбай, посоветовал пятерым выбывшим не расстраиваться.

«Я поделюсь своим. Меня в школе, в университете не брали в команды КВН, не брали ни на одном кастинге в кино, но я не отчаялся, а просто сам стал снимать кино. Если вам кто-то говорит, что у вас что-то не получается, вы особо на этом не зацикливайтесь, продолжайте идти вперед к своей цели, я думаю, что ваши очаровательные улыбки способны обезоружить любого»,- сказал Нуртас Адамбай

Финал конкурса состоится 8 сентября. Конкурс «Мисс Алматы» интересен тем, что его победительница представляет не только город Алматы в финале конкурса «Мисс Казахстан», но и страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!