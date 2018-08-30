Мать убила трех маленьких детей и пыталась покончить с собой
О своих мотивах женщина говорить отказалась .
Фото : www.hln.be30 августа 2018, 06:09
Жительница Бельгии расправилась с тремя своими маленькими детьми и пыталась совершить суицид. Она была госпитализирована с тяжёлыми ранениями, но врачи смогли её спасти. О преступлении сообщила газета Het Laatste Nieuws, передает Life.ru.
По данным СМИ, убийство детей произошло в населённом пункте Варсенар в Западной Фландрии. Известно, что жертвами женщины стали трёхмесячный сын и четырёхлетняя девочка. Возраст ещё одного ребёнка не сообщается.
О своих мотивах женщина отказалась говорить, однако в убийстве полностью созналась.
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