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Все школы и детсады в Казахстане хотят оснастить видеокамерами

Поводом для такого решения послужил чудовищный инцидент, произошедший в Темиртау.

Фото : kavkazplus.com30 августа 2018, 06:28

Казахстанские дети могут оказаться под пристальным наблюдением. Все школы и детсады хотят оснастить видеокамерами. Об этом сегодня заявил министр образования и науки. Поводом для такого решения послужил чудовищный инцидент, произошедший в Темиртау. Воспитатель душила одеялом полуторагодовалую девочку, пытаясь таким образом успокоить плачущего ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Все произошло еще в мае, однако известно об инциденте стало только сейчас. Воспитателя-тирана на мобильный телефон сняла нянечка, которая по делу проходит как свидетель. Родители ребенка уверены, будь в детском саду камеры, такого ужаса с их дочерью бы не произошло. 50-летнего педагога уже нашли: ей грозит штраф в 400 тысяч тенге, либо арест на 40 суток. Сегодня министр образования заявил, что планирует бороться с жестокостью в садах и школах. Для учителей и воспитателей разработают новые курсы и обяжут сдавать национальное тестирование.

- Надо полностью добиться оснащения видеооборудованием всех школ и всех садов. На сегодняшний день у нас 63%, мы можем эту работу довести. Это очень важная работа. Техническое оснащение, повышение квалификации, а также ужесточение спроса со стороны государства над поведением педагогов, - говорит министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.


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