Головкин сделал заявление по поводу реванша с Альваресом

Я выиграл первый бой и собираюсь выиграть второй.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) уверен, что в его втором поединке против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО) обойдется без скандала с судейством, так как он одержит уверенную победу, сообщает Vesti.kz.

"Правильно, что реванш возвращается на "место преступления". И на этот раз не будет драмы с судейским решением. Я выиграл первый бой и покинул ринг, надев все чемпионские пояса. И я собираюсь выиграть второй бой. Это будет рекордный бой и золотая ночь для меня и бокса на арене T-Mobile", - цитирует Головкина boxingscene.com.

Напомним, второй бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, где годом ранее в их первой встрече была зафиксирована ничья. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

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