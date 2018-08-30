Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа новая причина вымирания неандертальцев

По мнению ученых, люди современного типа пережили холодный период, потому что были лучше приспособлены к окружающей среде.

Фото : Вокруг Света — Наука и лженаука30 августа 2018, 07:35

Международная группа ученых выяснила, что одной из основных причин исчезновения неандертальцев могло стать глобальное похолодание. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии, возраст которых достигал несколько десятков тысяч лет. Оказалось, что примерно 40-44 тысячи лет назад на территории Европы климат стал экстремально сухим и холодным. Это продлилось несколько веков или тысячелетий, и соответствующие этому периоду археологические слои не содержали изготовленные неандертальцами артефакты.

По мнению ученых, люди современного типа пережили этот холодный период, потому что были лучше приспособлены к окружающей среде, чем неандертальцы. У последних был менее разнообразный рацион питания, и они сильно зависели от животных, на которых охотились. В более холодное время источники пищи стали скуднее, что сделало архаичных людей более уязвимыми к изменению климата. Homo sapiens ели не только мясо, но также рыбу и растения, и богатая диета способствовала их выживанию.

Источник: Lenta.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты