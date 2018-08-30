В горы Алматы возвращаются Тянь-Шаньские ели

Поваленные ураганом в 2011 году и обгоревшие в пожаре хвойные деревья уступают место саженцам.

Посадка началась три года назад на открытых и доступных горных участках, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Выращивают хвойных красавиц в специальных питомниках в урочище Медео. Ежегодно саженцы появляются на площади в 9 гектаров, рассказали сотрудники лесничего хозяйства. Восстановление производится преимущественно за счет госбюджета. В 2012 году на эти цели выделили больше одного миллиарда тенге. Помогают и спонсоры. В грядущие выходные планируется высадка тысячи деревьев за счет коммерческих организаций.

"Выращиваем в питомнике, начиная с семени, то есть наши инспектора собирают шишки, из этих шишек семена собираются и идут на стратификацию. После стратификации привозим сюда, в питомник и идет посадка. Мы 4 года выращиваем посадочный материал, после четырех лет уже эти саженцы у нас переводятся в горы".

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