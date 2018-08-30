Представлен официальный проморолик от HBO к реваншу Головкин - Альварес

Действия в проморолике ко второму бою разворачиваются в пустыне вблизи Лас-Вегаса, а видео к первому поединку было снято в стиле ретро.

В сети появился официальный проморолик ко второму бою между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.



Промовидео на Vimeo.com опубликовала продакшн-компания Leigh Simons Productions, которая изготавливает ролики и программы для HBO и других телеканалов. Именно эта компания выпускала проморолик и к первой встрече Головкин - Альварес.



Действия в проморолике ко второму бою разворачиваются в пустыне вблизи Лас-Вегаса, а видео к первому поединку было снято в стиле ретро.

Ранее издание TMZ сообщало, что Головкин и Альварес едва не подрались на съемках проморолика ко второму бою.

По сведению очевидцев, между боксерами на самом деле присутствует вражда.



На сайте компании Leigh Simons Productions также опубликованы фото со съемок проморолика ко второму бою Головкин - Альварес. Среди снимков нет ни одного, где оба боксера были бы в одном кадре.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре прошлого года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Итогом 12-раундового противостояния стала спорная ничья.



Стороны с трудом договорились о реванше на 15 сентября. Он пройдет на той же площадке и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

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