Казахстанцы прощаются с летом: Погода на 30 августа

На большей части территории страны пройдут дожди с грозами.

В четверг на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, с грозами и порывистым ветром, в центре и на востоке возможен град, на юге пыльные бури. На севере, в центре страны местами ожидается туман. На юге и западе Казахстана погода без осадков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Акмолинской и Павлодарской областях местами ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской области ночью местами туман, днем местами шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской, ночью Карагандинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью в Карагандинской области местами туман.

В Костанайской, Алматинской и Кызылординской, днем Туркестанской и Жамбылской областях местами усиление ветра 15-22 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +20, преимущественно облачно.

Погода в Астане: +15, ясно.

Полный прогноз погоды на 30 августа.

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